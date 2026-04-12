قافلة مساعدات طبية إماراتية تحمل 53 طناً تدخل قطاع غزة

12 ابريل 2026 17:41

دخلت قافلة مساعدات طبية إماراتية إلى قطاع غزة، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

تضم القافلة 8 شاحنات تحمل على متنها 53 طناً من المساعدات الطبية، شملت أدوية، وأجهزة طبية، ومستلزمات طبية، وأثاثاً طبياً، بما يسهم في دعم وتعزيز قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها العلاجية في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها القطاع.

تأتي هذه المساعدات دعماً لـ المستشفى الإماراتي الميداني في رفح، والمركز الطبي الإماراتي في خان يونس، إلى جانب الإسهام في دعم القطاع الطبي في غزة بشكل عام، من خلال توفير احتياجات طبية أساسية تسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية، وتمكين الكوادر الطبية من أداء مهامها وتلبية احتياجات المرضى والمصابين.

ويواصل فريق المساعدات الطبية الإماراتي جهوده على مدار الساعة لتنسيق وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات الملحّة داخل قطاع غزة، وبما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الأزمات.

تُجسّد عملية "الفارس الشهم 3" نموذجاً إماراتياً متواصلاً في العطاء الإنساني، عبر تقديم الدعم الإغاثي والطبي للأشقاء الفلسطينيين، من خلال جسر مساعدات متواصل براً وبحراً وجواً، بما يساند صمودهم ويخفف من وطأة الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها.

المصدر: وام
