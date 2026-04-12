"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار وارتفاع الحرارة غداً

أبوظبي
12 ابريل 2026 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام غائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية خلال النهار، وارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية -إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:07، والجزرالأول عند الساعة 16:39.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعه 19:26 والمد الثاني عند الساعة 07:28، والجزر الأول عند الساعة 34:12الجزر الثاني عند الساعة 01:51.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                 29 21 90 35

دبي                       31 21 90 35

الشارقة                    3 21 90 35

عجمان                    31 20 90 35

أم القيوين                  31 17 85 35

أخبار ذات صلة
توقعات: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا
دراسة.. تغيّر المناخ يطيل فصل الصيف ويجعله يبدأ مبكراً

رأس الخيمة               32 22 85 30

الفجيرة                     33 22 80 35

العـين                       31 20 75 15

ليوا                          32 22 90 20

الرويس                     30 20 90 35

السلع                        29 20 85 30

دلـمـا                        28 21 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 29 22 85 45

أبو موسى                   29 22 85 40.

المصدر: وام
آخر الأخبار
مبابي يغيب عن تمارين ريال مدريد قبل 3 أيام من مواجهة بايرن
الرياضة
مبابي يغيب عن تمارين ريال مدريد قبل 3 أيام من مواجهة بايرن
اليوم 19:15
«الحبتور» بطلاً لكأس الماسترز للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطلاً لكأس الماسترز للبولو
اليوم 19:11
ناخبات يدلين بأصواتهن في انتخابات برلمان المجر
الأخبار العالمية
إقبال كبير على الاقتراع في انتخابات البرلمان المجري
اليوم 18:41
هشام عباس وحميد الشاعري
الترفيه
«حفل التسعينيات».. إيقاعات الماضي في أبوظبي
اليوم 18:01
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار وارتفاع الحرارة غداً
اليوم 17:51
