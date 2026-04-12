"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار وارتفاع الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام غائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية خلال النهار، وارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية -إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:07، والجزرالأول عند الساعة 16:39.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعه 19:26 والمد الثاني عند الساعة 07:28، والجزر الأول عند الساعة 34:12الجزر الثاني عند الساعة 01:51.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 21 90 35

دبي 31 21 90 35

الشارقة 3 21 90 35

عجمان 31 20 90 35

أم القيوين 31 17 85 35

رأس الخيمة 32 22 85 30

الفجيرة 33 22 80 35

العـين 31 20 75 15

ليوا 32 22 90 20

الرويس 30 20 90 35

السلع 29 20 85 30

دلـمـا 28 21 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 29 22 85 45

أبو موسى 29 22 85 40.