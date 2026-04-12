رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

ونقل معالي وزير الشؤون الخارجية في الهند إلى سموه تحيات دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى دولة رئيس الوزراء وتمنياته للهند وشعبها مزيداً من النماء والتقدم.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرهما، بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المتبادلة للبلدين.

كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية.

وجدد معاليه، خلال اللقاء، تضامن الهند مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على سيادتها وأمنها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.