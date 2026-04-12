«سوات كليب»: تأهل 30 فيلماً إلى المرحلة النهائية

دبي (الاتحاد)



أعلنت لجنة مسابقة أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات كليب» اختتام مرحلة تقييم الأفلام المشاركة في نسختها الأولى، والتي شهدت تأهُّل 30 فيلماً إلى المرحلة النهائية، في صورة تعكس زخماً إبداعياً وتنافساً عالمياً على توثيق واحدة من أبرز البطولات التخصصية بأسلوب بصري احترافي. وأكدت اللجنة أن هذه النسخة تميزت بدمج ومشاركة أصحاب الهمم في مختلف مراحل المسابقة، سواء على مستوى الإنتاج أو المشاركة الإبداعية، في خطوة تعكس التزام شرطة دبي بترسيخ مفاهيم الشمولية وإتاحة الفرص المتكافئة، وتمكين هذه الفئة من التعبير عن قدراتها وإبداعاتها ضمن منصات تنافسية عالمية.

وأشاد العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والمشرف العام على المسابقة، بالمستوى المتقدم للأعمال المشاركة، مشيراً إلى أنها عكست قدرات نوعية في إنتاج المحتوى المرئي، من خلال توظيف أدوات السرد التقليدي والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يواكب تطور المشهد الإعلامي العالمي، ويعزز جودة الرسالة البصرية. وأوضح أن المسابقة حققت نجاحاً لافتاً في نسختها الأولى، تمثل في حجم وتنوع المشاركات من مختلف الدول والجنسيات، حيث استقطبت أعمالاً من: دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، والهند، ورومانيا، وقرغيزستان، وكازاخستان، ومالدوفا، وباراجواي، وسلطنة بروناي، وإثيوبيا، والفلبين، وميانمار وغيرها، إلى جانب مشاركات واسعة من الدول العربية والخليجية ومختلف دول العالم، بما يعكس مكانة التحدي على الخريطة العالمية.



وبيّن أن مسابقة «سوات كليب» تهدف إلى توثيق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية برؤية إعلامية احترافية، تُبرز مكانته الدولية، وتسلّط الضوء على القيم الإنسانية والمهنية للفرق المشاركة، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية لشرطة دبي كجهة رائدة في العمل الشرطي التخصصي، وإنتاج محتوى بصري قابل للتوظيف الإعلامي على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الأفلام المشاركة نجحت في تجسيد روح التحدي من خلال إبراز مفاهيم العمل الجماعي، والتناغم الميداني، والقيادة الفاعلة، إلى جانب تصوير لحظات الحسم والتنافس الشريف، وما يصاحبها من ضغط وتركيز وانضباط عالٍ، فضلاً عن عكس الجاهزية الذهنية والبدنية، والتنوع الثقافي وتعدد الجنسيات والخلفيات التي توحدت تحت هدف واحد، يجمع بين القوة والاحتراف والصمود في مختلف الظروف.

ويُذكر أن عدد المسجلين في المسابقة بلغ 197 مشاركاً من 27 دولة، في مؤشر يعكس حجم الإقبال على هذه المبادرة النوعية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 10.000 درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 5.000 درهم، والثالث 3.000 درهم، إضافة إلى منح جميع المشاركين شهادات تقدير، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد حفل التكريم.