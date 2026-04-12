الشامسي: حلول مستدامة للتحديات المرورية

دبي (الاتحاد)



ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الأول من عام 2026، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمعنيين.

واطلع اللواء حارب الشامسي، خلال الاجتماع، على قرارات الاجتماع السابق، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج التي تم تحقيقها في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى إحصاءات الحوادث والمخالفات، وتقنيات الضبط المروري، والفعاليات التوعوية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وقوعها وأماكنها، مقارنة بعدد السكان، إلى جانب نتائج الظواهر المرورية الأمنية وإحصاءات المعلومات المرورية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد اللواء الشامسي أن العمل الشرطي يرتكز بالدرجة الأولى على خدمة الجمهور، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعاتهم وتعزز الأمن والأمان لهم، مشدداً على أهمية الاستماع إلى آراء المتعاملين وملاحظاتهم والعمل على تطوير الخدمات التي تساهم في إسعادهم.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تحليل البلاغات المرورية بشكل دوري، لما لذلك من دور في رصد الظواهر السلبية ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب تعزيز برامج التوعية المستمرة، خصوصاً المرتبطة باستخدام الدراجات الهوائية والنارية والدراجات الكهربائية (السكوترات)، للحد من الممارسات الخاطئة وتقليل الحوادث.

وشدّد اللواء الشامسي على أهمية تطوير الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة في العمل المروري، باعتبارها ركيزة أساسية في رفع كفاءة الأداء، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية، مثل نقاط التفتيش المرورية، التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وأكد ضرورة إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المرورية التي تتسبب في الحوادث والإصابات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور تضطلع بدور حيوي في تحليل الظواهر المرورية والتوصيات إلى متخذي القرار، بما يدعم صناعة القرار الشرطي، خاصة في ظل مكانة دبي مدينة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.



الاستجابة

أشار اللواء الشامسي إلى أهمية تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة والشركاء، لما لذلك من أثر مباشر في توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل، تعكس مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة على الطرق الحيوية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء الشامسي بجهود العاملين في الإدارة العامة للمرور، مُثمناً دورهم في تعزيز أمن الطرق، مؤكداً ثقته بالكفاءات الشابة باعتبارها رهان المستقبل في تطوير العمل الأمني، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم استدامة الأمن وجودة الحياة في إمارة دبي.