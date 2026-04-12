كهرباء الشارقة تنجز 8 محطات للنقل والتوزيع

الشارقة (الاتحاد)



تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكة نقل الطاقة، حيث حققت الهيئة إنجازات نوعية استراتيجية خلال عام 2025، ضمن خطتها الرامية إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة، وشملت أبرز الإنجازات تنفيذ وتشغيل 8 محطات لنقل وتوزيع الكهرباء بجهد 33/11 كيلو فولت بكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب مواصلة العمل على 15 مشروعاً إضافياً ضمن خطط التوسع والتطوير المستقبلية.





وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها وموثوقيتها لخدمة المجتمع والقطاعات الحيوية في الإمارة، من خلال فِرق فنية متخصصة وتحرص على تطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في جميع المشروعات.



الطاقة المتجددة

أكد المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة، أن الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال نقل الطاقة خلال 2025 تضمنت تنفيذ مشروع ربط محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمؤسسة الشارقة للنفط بالشبكة الكهربائية، في خطوة تعزّز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الكهربائية، وتسهم في رفع موثوقية التغذية الكهربائية وتحقيق استقرار تشغيلي مستدام وفق أفضل الممارسات والمعايير الفنية، وفي إطار الحوكمة الهندسية وضبط الجودة، قامت إدارة نقل الطاقة خلال عام 2025 بمراجعة واعتماد 867 مخططاً هندسياً لمشاريع المحطات وتطوير الشبكات، بما يضمن الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة والجودة التشغيلية.

وأشار إلى أنه في إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تم تشغيل محطة المطار 220 كيلوفولت، والتي تُعد أكبر محطة نقل للطاقة الكهربائية في إمارة الشارقة، مما يشكّل إضافة نوعية لقدرة الشبكة الاستيعابية ومرونتها التشغيلية.