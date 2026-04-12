علوم الدار

كهرباء الشارقة تنجز 8 محطات للنقل والتوزيع

رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة (من المصدر)
13 ابريل 2026 01:09

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكة نقل الطاقة، حيث حققت الهيئة إنجازات نوعية استراتيجية خلال عام 2025، ضمن خطتها الرامية إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة، وشملت أبرز الإنجازات تنفيذ وتشغيل 8 محطات لنقل وتوزيع الكهرباء بجهد 33/11 كيلو فولت بكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب مواصلة العمل على 15 مشروعاً إضافياً ضمن خطط التوسع والتطوير المستقبلية.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها وموثوقيتها لخدمة المجتمع والقطاعات الحيوية في الإمارة، من خلال فِرق فنية متخصصة وتحرص على تطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في جميع المشروعات.

الطاقة المتجددة

أخبار ذات صلة
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
«معهد المستقبل الرقمي» بجامعة خليفة.. ريادة عالمية في تطوير الأنظمة الذكية

أكد المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة، أن الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال نقل الطاقة خلال 2025 تضمنت تنفيذ مشروع ربط محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمؤسسة الشارقة للنفط بالشبكة الكهربائية، في خطوة تعزّز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الكهربائية، وتسهم في رفع موثوقية التغذية الكهربائية وتحقيق استقرار تشغيلي مستدام وفق أفضل الممارسات والمعايير الفنية، وفي إطار الحوكمة الهندسية وضبط الجودة، قامت إدارة نقل الطاقة خلال عام 2025 بمراجعة واعتماد 867 مخططاً هندسياً لمشاريع المحطات وتطوير الشبكات، بما يضمن الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة والجودة التشغيلية.
وأشار إلى أنه في إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تم تشغيل محطة المطار 220 كيلوفولت، والتي تُعد أكبر محطة نقل للطاقة الكهربائية في إمارة الشارقة، مما يشكّل إضافة نوعية لقدرة الشبكة الاستيعابية ومرونتها التشغيلية.

آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
الرئيس الأميركي يلوح لوسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
13 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
13 ابريل 2026
جندي باكستاني يراقب جسراً مغلقاً بعد محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لأميركا وإيران للالتزام بوقف إطلاق النار
13 ابريل 2026
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة في «الإحصاء الفلسطيني» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة يواجهون انهياراً كاملاً في مقومات النمو
13 ابريل 2026
