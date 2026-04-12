الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة

استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي (تصوير: أشرف العمرة)
13 ابريل 2026 01:10

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل أمس سقوط الأمطار، حيث شهدت مدينة أبوظبي ومنطقة العين وبعض المناطق الشمالية من الدولة سقوط أمطار تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة، نتيجة استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع ظهور سُحب ركامية وفرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، تزامناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 
وكانت الرياح أمس، خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً وقوية مع السُّحب، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. فيما البحر كان متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً، خاصة مع السحب، في كل من الخليج العربي وبحر عُمان. 

درجات الحرارة  
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية خلال النهار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غد الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ويكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية التي تكون مثيرة للغبار والأتربة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج خاصة في الخليج العربي.
ويستمر الطقس يوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تكون قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى اضطراب البحر بشكل ملحوظ. 

 

أخبار ذات صلة
الإمارات الأولى في 10 مؤشرات تنافسية في القطاع الصحي على مستوى العالم
نهيان بن مبارك: فخورون بالإمارات وقيادتها ونعتزّ بوحدتنا وتلاحمنا

طقس الخميس

وفي يوم الخميس، يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، مع استمرار نشاط الرياح، خاصة على البحر، ما يُبقي حالة الاضطراب قائمة في الخليج العربي وبحر عُمان.

 

آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
الرئيس الأميركي يلوح لوسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
13 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
13 ابريل 2026
جندي باكستاني يراقب جسراً مغلقاً بعد محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لأميركا وإيران للالتزام بوقف إطلاق النار
13 ابريل 2026
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة في «الإحصاء الفلسطيني» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة يواجهون انهياراً كاملاً في مقومات النمو
13 ابريل 2026
