الشارقة للتمكين الاجتماعي توزع أعلام الدولة على منازل منتسبيها

الشارقة (الاتحاد)



استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مبادرة وطنية لتوزيع أعلام الدولة على منازل أسر الأيتام المنتسبين، في خطوة تعكس قيم الولاء وتعزز حضور الرموز الوطنية في البيوت.

وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة من فتيات المؤسسة في الورش الإنتاجية، حيث تولّين تجهيز الأعلام بعناية، لتُقدّم لاحقاً للأسر ضمن جولات ميدانية شملت عدداً من المنازل، في أجواء إنسانية اتسمت بالتفاعل الصادق، وما رافقها من مشاعر فرح عبّرت عنها الأسر لحظة تسلّم العلَم.

وقالت منى بن هده السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: تعكس هذه المبادرة استجابةً لتوجيهات قيادتنا الكريمة، وتجسّد توجهات المؤسسة في ترسيخ القيم الوطنية لدى منتسبيها، من خلال مبادرات تلامس واقعهم وتعزز ارتباطهم بالوطن. كما تجدر الإشارة إلى أن أعلَام دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم توزيعها، قد نُسجت بأيدي فتيات المؤسسة، ضمن عمل متكامل يعكس مهاراتهن ويترجم دور المؤسسة في تمكين أبنائها، وإشراكهم في مبادرات ذات قيمة إنسانية ووطنية.