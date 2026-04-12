برعاية حميد بن راشد.. عجمان تنظم العرس النسائي الجماعي الأول

12 ابريل 2026 21:51

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، نظمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، العرس النسائي الجماعي الأول في عجمان، ضمن مبادرة «تباركتوا».
وحضرت حرم سمو ولي عهد عجمان، الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، العرس الذي أقيم بمشاركة سبع عرائس من بنات الإمارة، في قاعة البيت المتوحد في عجمان.

تأتي مبادرة «تباركتوا» تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد عجمان، وضمن الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة، وتيسير الزواج، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إحياء التراث الإماراتي وتقديمه للأجيال الصاعدة.
وهنأت الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، العرائس وذويهن، متمنية لهن حياة زوجية هانئة قائمة على المودة والرحمة، والتعاون في بناء أسر مستقرة.
وأكدت أن المبادرة تمثل نموذجاً رائداً للأعراس الجماعية، لما تسهم به من تخفيف الأعباء والتكاليف، مشيدة بدور مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في تنظيم مبادرات نوعية تعزز استقرار المجتمع.
وثمنت العرائس مكرمة الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي وحرصها على دعمهن، ومشاركتهن فرحتهن بهذه المناسبة السعيدة.
تضمن العرس فقرات تراثية متنوعة، شملت الأهازيج الشعبية والعروض التقليدية، في أجواء احتفالية عكست أصالة الموروث الإماراتي.

المصدر: وام
