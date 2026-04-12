«خيرية الشارقة» تحتفي بأيتامها الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

نظمت جمعية الشارقة الخيرية حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والبالغة أعدادهم 54 فائزاً من بين 260 مشاركاً من الأيتام المكفولين المسجلين في الجمعية، ضمن المسابقة التي نظمتها الجمعية خلال فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني في 6 دول من الدول المشمولة بمشروع الكفالة. وأكد محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام، أن المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من الأيتام، خصوصاً أن البلدان المنفذ بها المسابقات لديها عدد كبير من المكفولين بالجمعية، إذ يوجد في مصر 9 آلاف مكفول، وفي الأردن 4000 مكفول، و3376 مكفولاً في السنغال، 6944 في موريتانيا، وفي غانا 1868، و1856 في بنجلاديش، فيما تنوي الجمعية مشاركة المكفولين من سائر البلدان الأخرى في المسابقات المقبلة.