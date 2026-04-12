الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ياس مول» عضواً في برنامج «دوّار الشمس» للإعاقات غير المرئية

ياس مول أول مركز تسوق في المنطقة يحقق متطلبات البرنامج (وام)
13 ابريل 2026 01:10

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «الدار» تحقيق خطوة متقدمة في مسار ترسيخ الشمولية، عبر حصول «ياس مول» على العضوية الكاملة في البرنامج الدولي «دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية»، ليغدو بذلك أول مركز تسوق في المنطقة يحقق متطلبات هذا البرنامج، بما يعزز قدرة الزوار من أصحاب الإعاقات غير المرئية على الوصول إلى الدعم المناسب ضمن بيئة تراعي احتياجاتهم وتثري تجربتهم. ويأتي اعتماد «ياس مول» في إطار تعاون استراتيجي يجمع بين مجموعة «الدار» وهيئة زايد لأصحاب الهمم وشركة «توبلاند» البريطانية.
وتضطلع «الهيئة» بدور الشريك الممكن محلياً، فيما تتولى «توبلاند» دعم البرنامج بصفتها الشريك الحصري والجهة المعتمدة لإصدار شارات «دوّار الشمس».
وشمل تطبيق البرنامج في «ياس مول» إدماجاً كاملاً لمعاييره ضمن منظومة تجربة المتعاملين، إذ خضع جميع الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الزوار لبرامج تدريبية متخصصة.
ويعكس حصول «ياس مول» على العضوية الكاملة التزامه باستيفاء منظومة متكاملة من المعايير الدولية، تشمل التدريب الشامل للكوادر ودمج المبادرة في مختلف العمليات التشغيلية، بما يرسّخ نموذجاً مؤسسياً متكاملاً للشمولية، ويحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.
وفي سياق تعزيز هذا التوجه، كلّفت مجموعة «الدار» بإنتاج 10 آلاف شريط «دوّار الشمس»، جرى تصنيعها بأيدي أصحاب الهمم في ورشة الطباعة التابعة لهيئة زايد، على أن يتم توزيعها عبر مختلف وجهات ومراكز «الدار»، دعماً لنهج طويل الأمد يرسّخ بيئات أكثر شمولية، ويعزز سلاسل القيمة ذات البعد المجتمعي.

