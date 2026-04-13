"صحة - أبوظبي" تنفذ 4.540 جولة تفتيش وتدقيق في المنشآت الصحية خلال 2025

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي عن نتائج منظومة التفتيش والتدقيق التي نفذتها خلال عام 2025، مؤكدة التزامها بحماية صحة المجتمع وضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية، بما يعزز دورها التنظيمي والرقابي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة.

وأظهرت النتائج تنفيذ 4.540 جولة تدقيق مرتبطة بترخيص المنشآت الصحية، بالتوازي مع ارتفاع جولات تدقيق الامتثال من 2.401 جولة في العام السابق إلى 3.485 جولة في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31%، في مؤشر يعكس تكثيف الجهود الرقابية واتساع نطاقها.

وشملت جولات تدقيق امتثال مقدمي خدمات الرعاية الصحية المنزلية جميع الجهات بنسبة 100%، ما يعكس نهجاً استباقياً في رصد فرص التحسين، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة تتمحور حول المريض.

وفي إطار أولوياتها الرقابية، نفذت الدائرة حملات متخصصة استهدفت مجالات حيوية، شملت سلامة وصف وصرف الأدوية، وعمليات المختبرات، ومتطلبات الامتثال التشغيلي، إلى جانب توطين القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الالتزام المهني.

وبيّنت النتائج مستوى التزام مرتفعاً من غالبية المنشآت الصحية بالمعايير المعتمدة، لا سيما في سلامة تقديم الخدمات وتطبيق الضوابط التشغيلية بصورة متسقة.

وفي المقابل، رصدت جولات تدقيق المختبرات فرصاً للتحسين في عدد محدود من المختبرات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري العمل على تنفيذ خطط تصحيحية لرفع كفاءتها.

كما أظهرت نتائج تدقيق التوطين الحاجة إلى مزيد من التطوير في بعض المنشآت، ما استدعى متابعة داعمة لتعزيز الامتثال المستدام على مستوى القطاع.

وعلى صعيد التفاعل المجتمعي، سجلت الدائرة 1,831 طلباً عبر قنوات إدارة علاقات المتعاملين، مع تحقيق معدل إغلاق بلغ 98%، في مؤشر يعكس كفاءة الاستجابة والالتزام بالشفافية.

كما أسهمت مبادرة "صوت المجتمع" في تمكين الأفراد من مشاركة مقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يدعم تطوير الخدمات وتحديد أولويات الرقابة.

وفي سياق تطوير الإطار التنظيمي، واصلت الدائرة إصدار وتحديث المعايير خلال عام 2025، حيث أطلقت معيار إدارة النفايات الطبية، بما يضمن تطبيق ممارسات آمنة ومستدامة في مختلف المنشآت الصحية.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن جهود التدقيق والرقابة تعكس منظومة صحية ديناميكية تقوم على المتابعة والشفافية والمسؤولية المشتركة، مشيرة إلى استمرار تعزيز الإشراف التنظيمي والتعاون مع مزودي الخدمات لتحقيق التحسين المستمر، إلى جانب الاستماع لآراء المجتمع بما يعزز الثقة ويكرّس نموذج رعاية صحية يضع المريض في صميم أولوياته.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في الدائرة، أن نتائج العام تعكس تقدماً ملموساً في أداء المنشآت الصحية في أبوظبي، مؤكدة أن الأولوية تتمثل في ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفق معايير سلامة صارمة، والعمل بشكل وثيق مع المنشآت لدعم الإجراءات التصحيحية، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر في القطاع.

وأكدت الدائرة أهمية التزام مزودي الرعاية الصحية بالمعايير التنظيمية، داعية أفراد المجتمع إلى مواصلة التفاعل عبر قنوات "صوت المجتمع"، مشددة على أن التكامل بين الجهة المنظمة ومقدمي الخدمات والمجتمع يشكل الركيزة الأساسية لبناء قطاع صحي موثوق وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.