الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: غداً.. فرصة لسقوط أمطار

الأمطار تضفي لمسة جمالية على كورنيش أبوظبي (تصوير: أشرف العمرة)
13 ابريل 2026 17:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والجزرالأول عند الساعة 17:20.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 19:50 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 13:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 27 21 80 35
دبي 26 90 80  35
الشارقة 27 19 75 40
عجمان 28 19 80 45
أم القيوين 28 19 85 35
رأس الخيمة 28 18 85 40
الفجيرة 34 22 60 20
العين 30 22 80 20
ليوا 26 18 80 30
الرويس 27 17 80 25
السلع 28 18 80 30
دلما 28 23 85 45
طنب الكبرى / الصغرى 28 22 80 35
أبو موسى 27 23 75 30

 

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©