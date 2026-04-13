بلدية دبا الحصن توزع علم الإمارات على المنازل

دبا الحصن (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبا الحصن إطلاق مبادرة وطنية تحت شعار «لأن وطني يستحق»؛ وذلك ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، وفي إطار احتفائها بالمناسبات الوطنية، وتجسيداً لقيم الانتماء والولاء للوطن، واستجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتقوم المبادرة على توزيع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة على منازل المواطنين والمقيمين في المدينة.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنفيذ مبادرات مجتمعية تلامس الناس بشكل مباشر، وتترجم القيم الوطنية إلى واقع ملموس.