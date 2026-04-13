الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«فرجان دبي» توزع 2000 علم في الأحياء السكنية

المبادرة تعزز حضور الهوية الوطنية (من المصدر)
14 ابريل 2026 01:21

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشارك مؤسسة «فرجان دبي» في حملة «فخورين بالإمارات»، من خلال توزيع 2000 علم على المواطنين في الأحياء السكنية بدبي على مدار 10 أيام، تأكيداً على رمزية علم الدولة وما يمثله من معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بالإمارات وقيادتها الرشيدة وقواتها المسلحة الباسلة.
وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من المواطنين عبر المنصات الرقمية لـ«فرجان دبي»، في دلالة على حرصهم على التعبير عن انتمائهم، والمشاركة في المبادرات التي تعزز حضور الهوية الوطنية في الحياة اليومية. كما انعكس هذا التفاعل في مظاهر تزيين المنازل والمركبات بالأعلام تعبيراً عن روح التضامن ووحدة الصف.
وفي جانب المشاركة المجتمعية، يشارك 100 متطوع في تنفيذ عمليات توزيع الأعلام على مدار الأيام العشرة في مختلف الفرجان.

وأكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للفخر بالوطن وقيادته الرشيدة، واعتزازاً براية الإمارات التي تمثل رمز القوة والوحدة، مشيرة إلى أن توزيع الأعلام في الأحياء السكنية يعكس حرص المؤسسة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ قيم الانتماء.

