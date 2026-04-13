سلطة «دبي الطبية» تطلق مجموعة من التسهيلات

دبي (وام)

كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في مدينة دبي الطبية، دعماً لأعمال شركائها وتعزيزاً لفرصهم في النمو المستدام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام دبي بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لشتى القطاعات الحيوية في الإمارة، وتعزيز مرونتها، وتأكيد جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: تعكس التسهيلات المقدمة من قبَل السلطة مدى التزامنا بتمكين شركائنا، وتعزيز استدامة ونمو أعمالهم، وهو ما يشكل ركيزة مهمة تتكامل مع أهداف المنظومة الشاملة لمدينة دبي الطبية.