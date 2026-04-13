الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مناقشة تطوير الخدمات وجاهزية المنشآت الصحية في عجمان

المشاركون خلال الاجتماع (وام)
14 ابريل 2026 01:20

عجمان (وام)

ناقشت مجموعات الأعمال للقطاع الصحي في غرفة عجمان، خلال اللقاء الذي عقد برئاسة سالم السويدي، مدير عام الغرفة، مستجدات القطاع الصحي في الإمارة، وبحث استمرارية سلاسل الإمداد والوقوف على مستويات تخزين المستلزمات الطبية الأساسية، بما يعزز جاهزية المنشآت الصحية واستدامة خدماتها، بجانب مناقشة خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع المتغيرات بكفاءة وفاعلية.
حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، أكبر محيي الدين، رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصحي، نائب رئيس مجموعة ثومبي، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات والمراكز الصحية والطبية في عجمان.

