الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العالمية للإنتربول» توثق مساهمات «ربدان» كشريك تدريب معتمد

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين (وام)
14 ابريل 2026 01:20

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
تفعيل «المواقف المدفوعة» بقطاعات جديدة في مصفح
إصدار الدليل الوطني للأغذية والمشروبات المدرسية

وثّق التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول 2025 مساهمات أكاديمية ربدان كشريك تدريب معتمد، مسلطاً الضوء على دورها المتنامي ضمن شبكة دولية مرموقة تضم نخبة من مؤسسات التعليم المتخصص في إنفاذ القانون في العالم.
وقال جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان: يعكس توثيق مساهمات أكاديمية ربدان في التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ونضجها، ويؤكد التزامنا المشترك بتطوير القيادات التنفيذية وتعزيز الكفاءات المهنية ضمن مجتمع إنفاذ القانون العالمي.
وأضاف: نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات تدريبية مشتركة، وبحوث تطبيقية، وتبادل أكاديمي يسهم في تعزيز مرونة المؤسسات، ودعم إعداد قيادات أمنية استشرافية قادرة على التعامل مع التحديات العالمية المعقدة والمتغيرة.
وضمن مخرجات هذا التعاون، أتمّ 24 طالباً و2 من أعضاء الهيئة التدريسية من أكاديمية ربدان بنجاح برامج تدريبية متخصصة لدى الأكاديمية العالمية للإنتربول حتى ديسمبر 2025، ما يعكس التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ضمن منظومة دولية متقدمة.
ويأتي هذا التطور امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أُبرمت بين أكاديمية ربدان والأمانة العامة للإنتربول في فبراير 2025، والتي أرست إطاراً مؤسسياً للتعاون في مجالات البحث والتدريب وتبادل المعرفة.

آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز
14 ابريل 2026
رجال الإطفاء يعملون في موقع استُهدف بغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تستأنفان الهجمات بعد انقضاء «الهدنة»
14 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
مفاوضات مباشرة اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
14 ابريل 2026
فلسطينيون في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة
14 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران تهدد أمن النقل البحري وتقوض استقرار الاقتصاد العالمي
14 ابريل 2026
