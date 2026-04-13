«العالمية للإنتربول» توثق مساهمات «ربدان» كشريك تدريب معتمد

أبوظبي (وام)

وثّق التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول 2025 مساهمات أكاديمية ربدان كشريك تدريب معتمد، مسلطاً الضوء على دورها المتنامي ضمن شبكة دولية مرموقة تضم نخبة من مؤسسات التعليم المتخصص في إنفاذ القانون في العالم.

وقال جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان: يعكس توثيق مساهمات أكاديمية ربدان في التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ونضجها، ويؤكد التزامنا المشترك بتطوير القيادات التنفيذية وتعزيز الكفاءات المهنية ضمن مجتمع إنفاذ القانون العالمي.

وأضاف: نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات تدريبية مشتركة، وبحوث تطبيقية، وتبادل أكاديمي يسهم في تعزيز مرونة المؤسسات، ودعم إعداد قيادات أمنية استشرافية قادرة على التعامل مع التحديات العالمية المعقدة والمتغيرة.

وضمن مخرجات هذا التعاون، أتمّ 24 طالباً و2 من أعضاء الهيئة التدريسية من أكاديمية ربدان بنجاح برامج تدريبية متخصصة لدى الأكاديمية العالمية للإنتربول حتى ديسمبر 2025، ما يعكس التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ضمن منظومة دولية متقدمة.

ويأتي هذا التطور امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أُبرمت بين أكاديمية ربدان والأمانة العامة للإنتربول في فبراير 2025، والتي أرست إطاراً مؤسسياً للتعاون في مجالات البحث والتدريب وتبادل المعرفة.