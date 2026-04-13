الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية المكسيك ويبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عبدالله بن زايد
14 ابريل 2026 00:31

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.
وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، بما يحقق الأولويات التنموية للبلدين، ويدعم جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية المكسيكي، خلال الاتصال الهاتفي، مجمل المستجدات الإقليمية، وأكد معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفتها.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
وزارة الخارجية
المكسيك
الولايات المتحدة المكسيكية
اتصال هاتفي
إيران
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
