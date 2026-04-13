«الوطني للأرصاد»: أجواء متقلبة تتخللها أمطار خفيفة حتى 18 أبريل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من غد الثلاثاء، وحتى 18 أبريل الجاري أجواءً متقلبة، تتخللها فرص لهطول أمطار خفيفة، ونشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مع تباين في حالة البحر.

وذكر المركز في بيان له، أن طقس يوم غد الثلاثاء رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويتحول إلى صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط إلى قوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على اليابسة بسرعة من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً في بحر عمان.

ويسود يوم الأربعاء طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية نهاراً، بالتزامن مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط إلى قوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وطقس يوم الخميس صحو إلى غائم جزئياً، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، بسرعة من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

وطقس يوم الجمعة رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، و البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد طقس يوم السبت أجواء رطبة صباحاً، وصحوة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.