الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
עדד אליום
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء الخارجية المستجدات الإقليمية

14 ابريل 2026 01:10

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، المستجدات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول في المنطقة.
وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت، ومعالي توم بيريندسن، وزير الخارجية في مملكة هولندا، ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة.

 وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

أخبار ذات صلة
وناقش سموه مع أصحاب المعالي الوزراء التطورات الراهنة المتصلة بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وتناولت الاتصالات الهاتفية ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل ترسيخ السلام المستدام في المنطقة، ودعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
اتصال هاتفي
الإمارات
وزارة الخارجية
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
إيران
الكويت
هولندا
سنغافورة
الولايات المتحدة
أميركا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©