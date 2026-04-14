الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي.. المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى الصين يلتقي وزير الخارجية الصيني

على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي.. المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى الصين يلتقي وزير الخارجية الصيني
14 ابريل 2026 09:52

عقد معالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، اجتماعاً أمس «الاثنين» في بكين مع معالي وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الصين الشعبية.

شارك في الاجتماع، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وبما يعكس الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تناول الجانبان عدداً من القضايا، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق المشترك.

المصدر: وام
