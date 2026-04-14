رئيس جمهورية الصين الشعبية يستقبل ولي عهد أبوظبي

استقبل فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الصين.

ورحّب فخامة الرئيس شي جين بينغ بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الصيني، وتمنياته للشعب الصيني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل فخامته سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والنماء والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة خالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.