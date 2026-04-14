الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث

14 ابريل 2026 14:18

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إدخال تعديل على آلية تقييم مواد المجموعة (ب) خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025- 2026، وذلك ضمن إجراءاتها الداعمة لاستمرارية التعليم بكفاءة وجودة عالية، وفي إطار حرصها المستمر على تطوير منظومة التقييم بما يعزّز مرونتها ويواكب مختلف أنماط التعلم.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد يأتي في سياق تنظيم عملية التقييم بما يراعي طبيعة المرحلة الحالية، حيث تم تقسيم مواد المجموعة «ب» إلى قسمين رئيسيين، بما يحقق التوازن بين جودة المخرجات التعليمية وتخفيف الأعباء على الطلبة.

وشمل القسم الأول المواد التي لا يوجد لها تقييم مدرسي خلال الفصل الدراسي الثالث، وذلك نظراً لإيقاف تدريسها خلال فترة التعلم عن بُعد، حيث سيتم احتساب درجتها النهائية بناءً على نتائج الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتشمل هذه المواد التربية الصحية والبدنية واللغة الثالثة لجميع الصفوف، إضافةً إلى الفنون الموسيقية والفنون البصرية والمسرح للصفوف من الأول إلى العاشر، وكذلك مادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للصفوف من الأول إلى الرابع، وذلك دون أن يؤثر هذا الإجراء على النتيجة النهائية للطالب.

أما القسم الثاني فيضم المواد التي تستمر آلية تقييمها دون أي تغيير، حيث يتم تقييم الطلبة فيها من خلال الأنشطة والمشاريع والمهام التقييمية بشكل مرن، التي ينفذّها المعلم ويتم رصدها عبر أنظمة إدارة التعلم المعتمدة، وتشمل الفنون الموسيقية والفنون البصرية والمسرح للصفين الحادي عشر والثاني عشر، إلى جانب العلوم الصحية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وإدارة الأعمال للصفين التاسع والعاشر، وكذلك مادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، بما يضمن استمرارية قياس نواتج التعلم بصورة دقيقة ومنهجية.

وأكدت الوزارة أن هذا التعديل لن يؤثر بأي شكل على النتيجة النهائية للطالب، حيث تم تصميم الآلية بما يحافظ على عدالة التقييم ودقته، ويضمن احتساب الدرجات بصورة متوازنة تعكس مستوى أداء الطلبة الحقيقي، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهجها القائم على تطوير سياسات تقييم مرنة ومستدامة تواكب المتغيرات وتدعم جودة التعليم مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلبة في مختلف الظروف.

المصدر: وام
التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©