رئيس الدولة والشيوخ يحضرون حفل زفاف زايد بن طحنون بن محمد

14 ابريل 2026 16:17

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم حفل زفاف الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان على كريمة الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان.

 

وهنّأ صاحب السمو رئيس الدولة العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة تقوم على الرحمة والمودة، لبناء أسرة صالحة ومستقرة تسهم في تعزيز تلاحم المجتمع وتقوية روابطه. كما حضر الحفل.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين. والتقطت لصاحب السمو رئيس الدولة الصور التذكارية مع العريس وسمو الشيوخ. وتخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية، التي عبّرت عن الابتهاج والاحتفاء بهذه المناسبة.

المصدر: وام
