ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين

14 ابريل 2026 16:57

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في جامعات ومعاهد العاصمة الصينية بكين، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.
ونقل سموه إلى الطلبة، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، واكتساب المزيد من العلم والمعرفة والمهارات الحديثة.
واطمأن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على أحوال الطلبة وسير دراستهم الأكاديمية، وتبادل معهم الحديث حول تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع الظروف الملائمة لأبناء وبنات الوطن من أجل مواصلة مسيرة التحصيل العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي.
وحث سموه الطلبة على بذل أقصى الجهد والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية، والحرص على اكتساب المعارف والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مؤكداً سموه أن شباب الوطن هم ثروته الحقيقية، والرهان الأهم لتحقيق طموحاته المستقبلية.
 وأكد سموه أن دور الطلبة لا يقتصر على التحصيل العلمي، بل يمتد لربط جسور التواصل الحضاري والثقافي بين دولة الإمارات ودول الابتعاث، باعتبارهم خير سفراء لبلدهم في الخارج بما يعكسونه من القيم الوطنية الأصيلة، متمنياً لهم سموه التوفيق والنجاح في تحقيق التفوق والتميز، والعودة إلى الوطن بحصيلة علمية وخبرات نوعية تخدم أهداف وتوجهات التنمية الوطنية.

من جهتهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعبّروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموه على اهتمامه ومتابعته لشؤونهم، مؤكدين أن هذا اللقاء يشكل دافعاً محفزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد في دراستهم، والعمل على أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، والعودة إلى الوطن للمشاركة في مسيرته التنموية الشاملة.

