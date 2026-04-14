الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«درع الشارقة السيبراني» يناقش الرصد المبكر والاستجابة الذكية للتهديدات

مشاركون في ملتقى «درع الشارقة السيبراني» (من المصدر)
15 ابريل 2026 01:05

الشارقة (الاتحاد)

نظّم مركز الشارقة للأمن السيبراني، التابع لدائرة الشارقة الرقمية، أمس، ملتقى «درع الشارقة السيبراني»، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية وخبراء الأمن السيبراني وتقنية المعلومات والتخطيط الاستراتيجي بهدف تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء المتخصصين، واستعراض أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية في الأمن السيبراني.
وناقش الملتقى أهمية الأمن السيبراني باعتباره ركيزةً أساسية في نجاح التحول الرقمي واستدامة الخدمات الحكومية، وعاملاً محورياً من عوامل حماية البنية التحتية الرقمية للإمارة، وتعزيز موثوقية أنظمتها وخدماتها الرقمية، بما يرسّخ ثقة المجتمع في البيئة الرقمية الحكومية.
وسلط الضوء على مهام مركز الشارقة للأمن السيبراني، ودوره في حماية البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التعريف باستراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة، ومركز عمليات الأمن السيبراني، ومحاور الامتثال والحوكمة، والصمود السيبراني، والإعلام السيبراني، وكذلك برامجه لتطوير القدرات الوطنية المتخصّصة، وتبني نماذج تشغيل استباقية قائمة على تحليل المخاطر والرصد المبكر والاستجابة الذكية للتهديدات.
وكرم المركز عدداً من الجهات والشركاء، وأكد المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر، مدير المركز، أن الأمن السيبراني أصبح عنصراً استراتيجياً أساسياً في حماية استمرارية الأعمال وضمان استدامة الخدمات الحكومية وصون المكتسبات الوطنية والتنموية في العصر الرقمي ويعكس ملتقى درع الشارقة السيبراني رؤية الإمارة في التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره ممكناً استراتيجياً للتحول الرقمي، وليس مجرد إجراء وقائي تقني.
وتابع: نعمل في المركز على تطوير نموذج مؤسسي متكامل يرتكز على الحوكمة الذكية، والصمود السيبراني، والجاهزية والاستعداد، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، والانتقال من منطق الاستجابة للتهديدات إلى نهج استباقي قادر على التنبؤ بالمخاطر واحتوائها قبل وقوعها، بما يعزز مرونة الحكومة الرقمية وجاهزيتها للمستقبل.
وأشار مدير المركز إلى أن الملتقى يجسد توجه إمارة الشارقة نحو بناء نموذج متقدم في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، يقوم على توحيد الجهود الحكومية، وتبادل المعرفة، وتبني أفضل الحلول والتقنيات العالمية، بما يعزز تنافسية الإمارة ويكرّس مكانتها كبيئة رقمية آمنة وموثوقة ومحفّزة للابتكار.

الإمارات
الشارقة
دائرة الشارقة الرقمية
مركز الشارقة للأمن السيبراني
الأمن السيبراني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©