الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة الشارقة تخرّج منتسبي دبلوم القيادة في التعليم الطبي

15 ابريل 2026 01:04

الشارقة (الاتحاد)

احتفت جامعة الشارقة بتخريج عدد من منتسبي الدبلوم المهني في القيادة في التعليم الطبي، الذي نظمه مركز التعليم الطبي بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، أن هذا البرنامج يجسد نموذجاً عملياً للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الخدمات الصحية، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى أن البرنامج ركز على تطوير مهارات التفكير القيادي وإعداد المشاركين ليكونوا مدربين لزملائهم، بما يسهم في توسيع أثره داخل بيئة العمل، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم برامج تعليمية وتدريبية ترتبط باحتياجات المجتمع وتدعم أولويات الدولة.
وثمن دعم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، لدوره في تعزيز مسيرة الجامعة وبرامجها الوطنية.
وأعرب مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة الشارقة، واصفاً إياها بالنموذج الوطني الرائد في التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.

