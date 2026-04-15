الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
3.32 مليون رحلة لمركبات الأجرة في عجمان

مستويات عالية من الأمان والجاهزية التشغيلية (وام)
16 ابريل 2026 00:53

عجمان (وام)

سجّلت هيئة النقل بعجمان ارتفاعاً في عدد رحلات مركبات الأجرة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد الرحلات 3,322,268 رحلة، مقارنةً بـ 3,146,769 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 175,499 رحلة، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.6%. 
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذا النمو يعكس الإقبال المتزايد على خدمات مركبات الأجرة في الإمارة، وما تتميز به من مستويات عالية من الأمان والجاهزية التشغيلية، بجانب الاعتماد على مركبات حديثة ومجهّزة وفق أفضل المعايير، بما يسهم في توفير تجربة تنقُّل آمنة ومريحة وموثوقة للمتعاملين.
وأوضح أن مركبات الأجرة تمثّل أحد المكونات الحيوية بمنظومة النقل في إمارة عجمان، نظراً لدورها المهم في تلبية احتياجات التنقل اليومية بكفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها والارتقاء بجودة أسطولها وتبنِّي الحلول الحديثة، بما يعزّز انسيابية الحركة ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.

