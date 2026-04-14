الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

إنجاز المرحلة الثالثة من المواقف الإضافية للسيارات في الشهامة

15 ابريل 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«صحة» تسلّط الضوء على نجاح علاج حالة سكري معقّدة
توزيع أعلام الدولة في مدن الظفرة تماشياً مع «فخورين بالإمارات»

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الثالثة من مشروع استحداث مواقف إضافية للسيارات في منطقة الشهامة الجديدة، والتي تضمّنت إنشاء 87 موقفاً، منها 4 مواقف لسيارات أصحاب الهمم، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، ليصبح إجمالي عدد المواقف الإضافية المستحدثة ضمن مراحل المشروع 507 مواقف، منها 22 موقفاً مخصصاً لسيارات أصحاب الهمم.
وكان عدد المواقف التي تم استحداثها في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع 420 موقفاً، منها 18 موقفاً مخصصاً لسيارات لأصحاب الهمم، حيث عملت البلدية على استحداث هذا العدد من المواقف لمعالجة نقص المواقف والازدحام في الطرق الأحادية، من خلال استبدال المواقف الموازية للطرق بمواقف عمودية لتوفير مواقف إضافية، تخدم السكان ومرتادي المحالات التجارية في المنطقة، وتسهم في تقليل ازدحام السيارات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية. 
يأتي هذا المشروع ضمن خطة متكاملة تنفّذها بلدية مدينة أبوظبي لتطوير محاور التنقل الحيوية في مدينة أبوظبي وضواحيها، ومواكبة للنمو الحضري، وتحقيقاً لأعلى معايير السلامة والكفاءة في التنقل، كما يندرج ضمن التزام البلدية بالارتقاء بالبنية التحتية، لتكون أكثر استدامة وشمولاً وتلبية لاحتياجات السكان.

آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©