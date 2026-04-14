نها الزعابي تحصد جائزة عالمية لمتلازمة داون

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن فوز الدكتورة نها الزعابي، استشاري الأمراض الجينية والاستقلابية وأمراض الأطفال في مستشفى الفجيرة، بجائزة البحوث في مجال متلازمة داون - جائزة دولة الكويت في إقليم شرق المتوسط، التي تمنحها منظمة الصحة العالمية، تقديراً لإسهاماتها البارزة في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية المقدمة للأشخاص المصابين بمتلازمة داون وأسرهم، ودورها في تعزيز منظومة الرعاية المتكاملة لهذه الفئة على مستوى المنطقة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا التكريم الدولي يجسّد المكانة العلمية الرفيعة للكفاءات الطبية العاملة في منشآت المؤسسة، ويعكس التزامها بتعزيز البحث والابتكار في المجالات الصحية ذات الأولوية.

من جانبها، أعربت الدكتورة نها الزعابي عن اعتزازها بالحصول على هذه الجائزة التي تمثّل تقديراً دولياً للجهود البحثية والسريرية المبذولة في مجال متلازمة داون.

وتتمتع الدكتورة نها الزعابي بخبرة واسعة في مجال الأمراض الجينية والاستقلابية لدى الأطفال، حيث أسهمت في تطوير خدمات متخصصة لرعاية الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، وإطلاق مبادرات لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم إنشاء منظمات مجتمع مدني وجمعيات معنية بالأسر والأشخاص المصابين بأمراض جينية نادرة، بما فيها متلازمة داون، بما يعزّز منظومة الدعم المجتمعي لهذه الفئة.