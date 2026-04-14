افتتاح معرض «تواصل ثقافي» برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، نظم مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، معرضاً للصور الفوتوغرافية بعنوان «تواصل ثقافي» للمصور أحمد بن خليفة بن محمد الشحي من سلطنة عُمان الشقيقة. وتجوَّل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بعد افتتاحه المعرض في أروقته، حيث استمع إلى شرح مفصل من المصور أحمد الشحي حول الأعمال المعروضة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن الفنون البصرية تعد لغة عالمية تعزز قيم التواصل بين الأجيال والثقافات المختلفة.