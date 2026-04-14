الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عودة تدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي إلى التعليم الحضوري

14 ابريل 2026 22:49

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اليوم الثلاثاء، وبناءً على التحديثات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، العودة التدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي إلى التعليم الحضوري، بدءاً من المراكز الواقعة في المقار الحكومية والمباني التجارية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.
واشترطت «الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبما يتماشى مع ضوابط وإجراءات السلامة الشاملة لضمان عودة الأطفال إلى بيئة آمنة وداعمة».
وأضافت أن «سلامة وجودة حياة الأطفال، والكوادر التعليمية والإدارية، والمجتمع، تبقى أولوية قصوى لنا في جميع الأوقات»، داعيةً الجميع إلى «استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات غير موثوقة».

أخبار ذات صلة
«السركال» يعلن عن انطلاق «شهر السركال للفنون»
"دبي للعقارات" تُرسي عقداً بـ1.1 مليار درهم لتوسعة مجمع "فيلانوفا" السكني
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
دبي
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
الطفولة المبكرة
التعليم
آخر الأخبار
اليوم بدء دوام الكادرين الإداري والتعليمي في المدارس الخاصة والحضانات بالشارقة
علوم الدار
اليوم بدء دوام الكادرين الإداري والتعليمي في المدارس الخاصة والحضانات بالشارقة
15 ابريل 2026
تعاون بين الإنسان والآلة يغوص إلى أعماق البحار
الذكاء الاصطناعي
تعاون بين الإنسان والآلة يغوص إلى أعماق البحار
اليوم 23:38
«شرطة دبي» يحرز لقب بطولة قرية الإمارات لالتقاط الأوتاد
الرياضة
«شرطة دبي» يحرز لقب بطولة قرية الإمارات لالتقاط الأوتاد
اليوم 23:28
«السركال» يعلن عن انطلاق «شهر السركال للفنون»
التعليم والمعرفة
«السركال» يعلن عن انطلاق «شهر السركال للفنون»
اليوم 22:57
سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة أحمد راشد الحمادي
علوم الدار
سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة أحمد راشد الحمادي
اليوم 22:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©