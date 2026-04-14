عودة تدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي إلى التعليم الحضوري

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اليوم الثلاثاء، وبناءً على التحديثات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، العودة التدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي إلى التعليم الحضوري، بدءاً من المراكز الواقعة في المقار الحكومية والمباني التجارية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

واشترطت «الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبما يتماشى مع ضوابط وإجراءات السلامة الشاملة لضمان عودة الأطفال إلى بيئة آمنة وداعمة».

وأضافت أن «سلامة وجودة حياة الأطفال، والكوادر التعليمية والإدارية، والمجتمع، تبقى أولوية قصوى لنا في جميع الأوقات»، داعيةً الجميع إلى «استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات غير موثوقة».