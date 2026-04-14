الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«غرفة الشارقة» تنظّم مبادرة وطنية ضمن حملة «فخورين بالإمارات»

15 ابريل 2026 01:04

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مول 06 التابع لمجموعة ألف، مبادرة وطنية ضمن حملة «فخورين بالإمارات» استجابةً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ روح الاتحاد بين أفراد المجتمع، وإبراز دور المؤسسات في دعم المبادرات الوطنية، التي تعكس مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجالات كافة.
وتضمّنت المبادرة توزيع أعلام الدولة على موظفي غرفة الشارقة وزوّار مول 06، تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية في التعبير عن حب الوطن والاعتزاز برايته، وترسيخ معاني الوحدة التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، وتعزيز الفخر بالإنجازات الوطنية، وتأكيداً على رمزية علم الدولة وما يمثله من معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بالإمارات وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مشاركتها في حملة «فخورين بالإمارات»، تأتي تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية، التي تعزّز قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسّخ مكانة علم دولة الإمارات بوصفه رمزاً للوحدة والفخر والعزة، وتعكس المسيرة الاتحادية التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة التي وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، وجعلت من بناء الوطن وتعزيز تماسكه نهجاً ثابتاً.

