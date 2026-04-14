«خليفة الإنسانية»: دعم القيادة الرشيدة الركيزة الأساسية لنجاح مبادراتنا الإنسانية

أبوظبي (وام)

أكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة يشكّل الركيزة الأساسية لنجاح المبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة على المستويين المحلي والدولي.

وقال: «إن المؤسسة تواصل جهودها في تنظيم الأعراس الجماعية، حيث نظمت هذا العام العرس الجماعي الثالث في منطقة العين بمشاركة 375 عريساً، على أن يُقام العرس الجماعي الرابع في 14 مايو بمجلس مدينة شخبوط، مع فتح باب المشاركة أمام جميع المواطنين»، مشيراً إلى خطط لإقامة العرس الخامس في عجمان خلال الفترة المقبلة.



مبادرات نوعية

وأضاف أن المؤسسة أطلقت مبادرات نوعية لدعم الطلبة الإماراتيين في التخصصات الطبية، من خلال ابتعاثهم إلى أبرز المؤسسات الأكاديمية والطبية في الولايات المتحدة الأميركية، مثل جامعة شيكاغو، وجامعة فلوريدا، ومستشفى الأطفال في واشنطن، مؤكداً أن هذه البرامج تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها عالمياً.



دون تمييز

وأشار إلى أن خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز، مع تركيز خاص على مجالي التعليم والصحة.

وأوضح الخوري أن المؤسسة تنفذ مبادرات مبتكرة لدعم الشباب المواطنين، من خلال تدريبهم بالتعاون مع وكالات عالمية داخل الدولة في مجالات الميكانيك والإدارة والمالية وخدمة العملاء، إضافة إلى تمكينهم لاحقاً من تأسيس مشاريعهم الخاصة، إلى جانب برامج مخصصة لدعم المواطنات لدخول قطاع الأعمال، وافتتاح مشاريعهن الخاصة.



قطاع غزة

وأكد استمرار المؤسسة في دعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير الاحتياجات الأساسية، مشدداً على التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ.



الاستثمار في الإنسان

وأشار إلى تطوير برامج بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين، والتوسع في مجالات التمريض والأبحاث الطبية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تتيح للطلبة الإماراتيين التقديم للالتحاق بهذه البرامج، حيث تتكفل المؤسسة بالتكاليف الدراسية والمعيشية للمقبولين. واختتم الخوري تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان سيبقى أولوية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.