عدد اليوم
15 مليون شخص في 37 دولة استفادوا من مشاريع «سقيا الإمارات»

15 ابريل 2026 01:05

دبي (وام)

أكدت مؤسسة سقيا الإمارات أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسعى إلى توفير حلول للتحديات الناجمة عن شح المياه عالمياً، ودعم المجتمعات الأقل تطوراً لتحقيق التنمية المستدامة. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، إن الجائزة التي تشرف عليها المؤسسة، تجسِّد توجيهات صاحب السمو السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسخير الابتكار والتكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وتعكس النهج الإماراتي في تطوير حلول فعالة لمواجهة أزمة المياه، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويقضي أكثر من 1000 طفل يومياً دون سن الخامسة جراء أمراض مرتبطة بنقص المياه والصرف الصحي. 
وأضاف أن «سقيا الإمارات» تلتزم بتعزيز مكانة الإمارات في العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريعها منذ 2015 نحو 15 مليون شخص في 37 دولة، من بينهم مليون و24 ألف مستفيد في تنزانيا من مشاريع بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية تنزانيا. 
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار أميركي موزعة على أربع فئات هي المشاريع المبتكرة (540 ألف دولار، منها 300 ألف دولار للمشاريع الكبيرة، و240 ألف دولار للمشاريع الصغيرة)، والابتكار في البحث والتطوير (400 ألف دولار، منها 200 ألف دولار للمؤسسات الوطنية و200 ألف للمؤسسات العالمية)، والابتكارات الفردية (40 ألف دولار، منها 20 ألف دولار لكل من الباحث المتميز وجائزة الشباب)، والحلول المبتكرة للأزمات (20 ألف دولار). 
وتشمل الفئات الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمبدعين، وتشترط المشاريع المبتكرة تشغيل المشروع 3 أشهر على الأقل باستخدام الطاقة المتجددة فقط لإنتاج المياه الآمنة الصالحة للشرب، مع تقسيم المشاريع حسب حجم النفقات وعدد المستفيدين. 
وشهدت الجائزة حتى الآن أربع دورات، وتم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة، وتجاوز عدد المستفيدين من المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة وحدها 14 مليون شخص في دول منها تونس، ومصر، وبوتسوانا، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وساحل العاج، ولبنان، وسوريا، وكولومبيا، وفنزويلا، وهايتي، وتركيا، وبنجلاديش، وميانمار، والفلبين، وفيجي، وأوكرانيا، وجورجيا، وإندونيسيا.  وتركز الدورة الخامسة من الجائزة بشكل أكبر على التحول الرقمي، مع منح الأفضلية للمشاريع التي توظّف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي، بما يسهم في تعزيز المراقبة الاستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو توجه يؤكد دور الجائزة في مواكبة المتطلبات الإنسانية والتطورات التقنية. 
ويستمر باب التقديم للدورة الخامسة حتى 31 مايو 2026 عبر الموقع www.mbrwateraward.ae/awards.

