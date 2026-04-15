الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

15 ابريل 2026 12:08

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في الدولة خلال اليوم الأربعاء. 
ودعا الوطني للأرصاد، إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الغبار، وأشار إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 11:10 وحتى الساعة 19:00 اليوم الأربعاء .وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
