منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد، بما يعود بالخير على بلدينا.



وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد، بما يعود بالخير على بلدينا. ويؤكد مشروع السكك الحديدية إيماننا بأن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة».





نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد، بما يعود بالخير على بلدينا. ويؤكد مشروع السكك الحديدية إيماننا بأن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة. pic.twitter.com/BjMUvDW8SR — منصور بن زايد (@HHmansour) April 15, 2026