الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية

15 ابريل 2026 15:16

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد، بما يعود بالخير على بلدينا.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد، بما يعود بالخير على بلدينا. ويؤكد مشروع السكك الحديدية إيماننا بأن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الأردن
الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©