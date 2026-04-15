جامعة الشارقة و"شمس" توقّعان مذكرة للتعاون الإعلامي

وقعت جامعة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، ودعم تطوير البيئة الإعلامية والإبداعية في إمارة الشارقة، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين المواهب الناشئة.

تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، بما يخدم قطاع الإعلام والاتصال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقّع المذكرة عن جامعة الشارقة الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، فيما وقّعها عن مدينة الشارقة للإعلام (شمس) راشد عبدالله العوبد المدير العام بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي أن هذه المذكرة تمثل امتداداً لعلاقة تعاون قائمة بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به "شمس" في دعم برامج الجامعة، لا سيما في كلية الاتصال، من خلال توفير فرص تدريبية ومنح أسهمت في صقل مهارات الطلبة وتمكينهم.





ونوه بالدعم الذي قدمته "شمس" لبرنامج ماجستير العلوم في الريادة الإعلامية والابتكار الرقمي، الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع جامعة برشلونة، مؤكداً أنه نموذج أكاديمي يجمع بين التميز المعرفي والشراكة الدولية.



وأضاف أن جامعة الشارقة تنظر إلى الإعلام باعتباره أداة لصناعة الوعي والتأثير، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى إعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع والمساهمة في تطويره.

من جانبه، أكد راشد عبدالله العوبد أن توقيع المذكرة يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الداعمة لقطاع الإعلام، بما يدعم بناء منظومة إعلامية قائمة على الابتكار والمعرفة مشيراً إلى التزام "شمس" بتمكين الكفاءات الوطنية واحتضان المواهب الشابة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الإعلامي.





وتهدف المذكرة أيضاً إلى تطوير البرامج التعليمية والإعلامية، وتنفيذ مبادرات توعوية، وتعزيز الجانب التطبيقي في تعليم الطلبة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.





وتشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات لاكتشاف المواهب الإعلامية، وإجراء بحوث ودراسات تطبيقية، ودعم مشاريع التخرج، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والبودكاست، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وملتقيات إعلامية، وتبادل الخبرات، واستكشاف إنشاء حاضنات ومختبرات للابتكار الإعلامي.