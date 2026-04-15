حمدان بن زايد يزور محمد خلفان الهاملي بمنزله في مدينة زايد

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، محمد خلفان الهاملي، وذلك في منزله بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.





ورحب محمد خلفان الهاملي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، والتي تبرز العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، والقائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.





وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين.





وشدد سموه على أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم من قرب، منوهاً بسعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.





رافق سموه خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.



