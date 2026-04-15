الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مُحاضرة مرورية توعوية في دبي

جانب من المحاضرة (من المصدر)
16 ابريل 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات السائقين، لا سيما سائقي مركبات الأجرة، الذين يقضون ساعات طويلة على الطرق ويشكّلون جزءاً مهماً من منظومة النقل في الإمارة، مشيراً إلى أن الالتزام بقواعد السير والمرور يُسهم بشكل مباشر في الحدّ من الحوادث المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن إدارة التثقيف المروري نظّمت محاضرة توعوية في مقر تاكسي دبي ضمن حملة «عام بلا حوادث»، استفاد منها أكثر من 80 سائقاً من سائقي مركبات الأجرة، وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور المرتبطة بالسلامة المرورية وأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية أثناء القيادة.
وأوضح أن المحاضرة ركّزت على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات أثناء القيادة، وتجنُّب الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتباه للمشاة في مناطق العبور، والالتزام بالمسارات، والتعامل الآمن مع التقاطعات والإشارات الضوئية، إضافة إلى أهمية الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح، لما لذلك من دور كبير في الحدّ من الحوادث المرورية والحفاظ على السلامة. 

