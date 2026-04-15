الجامعة الكندية بدبي تطلق برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي البيئي

دبي (الاتحاد)

أعلنت الجامعة الكندية بدبي إطلاق برنامج ماجستير رائد في الذكاء الاصطناعي البيئي (MScEAI) لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الاستدامة المدعومة بالتكنولوجيا.

ويهدف البرنامج إلى دعم تطوير ممارسين متقدمين في هذا المجال، لتلبية الحاجة إلى الكفاءات في أحد أسرع القطاعات متعددة التخصصات تطوراً. تقدّم البرنامج الجديد كلية العلوم الصحية وعلم النفس، وهو مصمم لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتسخير الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المعقدة المتعلقة بتغير المناخ، وإدارة الموارد، والرصد البيئي.

ويعكس هذا الإطلاق التزام الجامعة الكندية دبي الاستراتيجي بتطوير برامج مستقبلية تلبي احتياجات القطاع. كما يتماشى البرنامج مع الأولويات الوطنية والدولية، بما في ذلك أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يدعم تطوير البحث والابتكار واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. ويُعدّ برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي البيئي (MScEAI) برنامجاً رائداً للدراسات العليا.

وفي سياق حديثها عن إطلاق البرنامج، قالت الدكتورة أسيل طقشة، عميدة كلية العلوم الصحية وعلم النفس: «يعكس إطلاق هذه الدرجة رؤية الجامعة الكندية دبي الاستراتيجية لبناء كوادر مؤهلة تلبي الاحتياجات المتغيرة للصناعة والمجتمع، مع وضع الخريجين في طليعة هذا المجال السريع النمو. سيكون الذكاء الاصطناعي أداة حيوية في مواجهة التحديات البيئية المعقدة، وسيكون خريجو هذا البرنامج مؤهلين لقيادة الابتكار واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة لدعم أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية».