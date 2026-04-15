الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تُطلق دورة «فقه الأسرة»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
16 ابريل 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة في إدارة الإفتاء، برنامجاً توعوياً جديداً ضمن سلسلة «فقه المرأة المسلمة» بعنوان «فقه الأسرة»، تقدّمه الدكتورة حصة خلفان محمد بن حضيبة، كبير مفتين أول، مستهدفةً النساء من مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز الوعي الديني، وترسيخ القيم الأسرية الأصيلة. وتُعقد الدورة عن بُعد، عبر منصة «زووم»، بشكل أسبوعي، كل يوم خميس، خلال الفترة من 16 أبريل حتى 7 مايو، بما يتيح مشاركة أوسع للمهتمات، ويعزّز وصول المعرفة الشرعية إلى مختلف شرائح المجتمع.
وتتناول الدورة جملة من المحاور الفقهية المهمة، أبرزها أحكام النكاح من حيث الأركان والشروط والموانع، والحقوق الزوجية المتبادلة، إضافة إلى أحكام الفراق وأنواعه وآثاره، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة قائمة على الفهم الصحيح للأحكام الشرعية.
وأكدت الدائرة أن هذه الدورة تأتي امتداداً لسلسلة برامجها الفقهية المتخصصة التي تنفّذها ضمن خططها الاستراتيجية، الرامية إلى تمكين المرأة معرفياً، ورفع مستوى الوعي الديني لديها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك في عام الأسرة.
ودعت الدائرة الراغبات في الاستفادة من الدورة إلى التسجيل عبر الروابط المخصصة، والانضمام إلى المجموعة التفاعلية المصاحبة، مشيرةً إلى أن حضور الدورة مخصّص للنساء فقط، حفاظاً على خصوصية الطرح والمحتوى.

دبي
الإمارات
إسلامية دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
الأسرة
الاستقرار الأسري
عام الأسرة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©