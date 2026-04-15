الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توعية ميدانية لسائقي الشاحنات في منطقة الظفرة

أحد رجال الشرطة خلال حملة توعوية (من المصدر)
16 ابريل 2026 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في شرطة أبوظبي، توعية ميدانية استهدفت سائقي الشاحنات الثقيلة وصهاريج نقل الديزل، ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي» للحدّ من المخاطر المرتبطة بنقل المواد البترولية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وأكد العقيد سيف محمد العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي صهاريج الوقود، وتعزيز التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة أثناء نقل المواد الخطرة، مشدداً على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الحمولة وفق المعايير المعتمدة.

الإمارات
إدارة المرور والدوريات
شرطة أبوظبي
أبوظبي
منطقة الظفرة
الظفرة
الشاحنات
الوعي المروري
السلامة المرورية
التوعية المرورية
الثقافة المرورية
سيف العامري
