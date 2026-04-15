توعية ميدانية لسائقي الشاحنات في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في شرطة أبوظبي، توعية ميدانية استهدفت سائقي الشاحنات الثقيلة وصهاريج نقل الديزل، ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي» للحدّ من المخاطر المرتبطة بنقل المواد البترولية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد العقيد سيف محمد العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي صهاريج الوقود، وتعزيز التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة أثناء نقل المواد الخطرة، مشدداً على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الحمولة وفق المعايير المعتمدة.