الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق بحثي بجامعة الإمارات يطوّر مبيداً حيوياً مقاوماً للحرارة في البيئات الجافة

الفريق البحثي خلال متابعة الدراسة (من المصدر)
16 ابريل 2026 00:54

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات، حصول فريق بحثي من كلية الزراعة والطب البيطري على براءة اختراع أميركية لمبيد حيوي مبتكر مقاوم للحرارة في البيئات الجافة.
وطوّر الفريق البحثي بقيادة الأستاذ الدكتور خالد المصمودي، وبمشاركة الطالب مغير عبد العزيز، تركيبة جديدة تجمع بين بروتين الإندوكسين وبروتين من عائلة Late Embryogenesis Abundant (LEA)، وتحديداً بروتين LEA2/Dehydrin، وتعد هذه التركيبة إنجازاً علمياً لتميزها بقدرتها على تعزيز مقاومة الحرارة، ما يتيح بقاء المبيد فعالاً حتى 42 درجة مئوية، وهو تقدم مهم للزراعة في المناطق شديدة الحرارة.
وقال الأستاذ الدكتور خالد المصمودي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة الإمارات بتطوير حلول عملية للتحديات الزراعية والأمن الغذائي، خصوصاً في البيئات الجافة وشبه الجافة مثل دولة الإمارات، ومن خلال ابتكار تقنيات زراعية قادرة على التكيف مع المناخ، نسهم في دعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة في مجالي الابتكار واستدامة الغذاء.
وفيما يتعلق بالطريقة المسجلة في براءة الاختراع فهي تعتمد على عزل جينات بروتينات LEA من النباتات وإدخالها في متجهات تعبيرية لإنتاج بروتينات معاد تركيبها. وعند دمجها مع المبيدات الحيوية، تمنح هذه البروتينات استقراراً أعلى في الظروف الحرارية المرتفعة، ما يضمن فعالية متواصلة في مكافحة الآفات في البيئات التي تفشل فيها المبيدات التقليدية.
ويكتسب هذا الابتكار أهمية خاصة في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تشكّل درجات الحرارة المرتفعة وشح المياه تحدياً للزراعة التقليدية.
ويمنح المبيد الحيوي المقاوم للحرارة المزارعين أداة مستدامة وفعّالة وصديقة للبيئة لحماية المحاصيل، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، ويكفل الأمن الغذائي بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وبهذا الإنجاز، تعزز جامعة الإمارات دورها مركزاً رائداً في البحث والابتكار، مساهمةً في دعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز مرونة القطاع الزراعي.

