الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مناقشات حول «جودة حياة أصحاب الهمم» خلال اجتماع لجنة في «الوطني»

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
16 ابريل 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

الإمارات: حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين
«بيئة أبوظبي» تنفّذ توسّعات في مشروع تصنيف الغطاء النباتي الصحراوي

بحثت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، أعضاء المجلس.
كما حضر عادل عبدالله الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وسلوى الزمالي، مسؤولة التميز المؤسسي في جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وخالد المرزوقي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، وحمد البلوشي، مترجم لغة الإشارة.
وناقشت اللجنة سياسة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية، ومدى جاهزيتها لاستيعاب أصحاب الهمم ودمجهم، والصعوبات التي تواجههم في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، ومدى توافر الخدمات المساندة والكوادر المتخصصة في المؤسسات التعليمية، وآلية تقييم مستوى الوعي المجتمعي تجاه دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، إضافة إلى المقترحات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي في البيئة التعليمية والمهنية لأصحاب الهمم.
وتطرّق الاجتماع إلى برامج التأهيل والتدريب المهني لقدرات أصحاب الهمم ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وأبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة عند انتقالهم من التعليم إلى العمل، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل الدامجة والمناسبة لهم، والتحديات التي تواجه الأُسر في دعم وتمكين أبنائهم في التعليم والعمل، إضافة إلى آلية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، ومقترحات تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم.

آخر الأخبار
معدل الاستقبال يبدد حلم برشلونة في «الأبطال»
الرياضة
معدل الاستقبال يبدد حلم برشلونة في «الأبطال»
16 ابريل 2026
بايرن يطيح الريال مجدداً في «الأبطال»
الرياضة
بايرن يطيح الريال مجدداً في «الأبطال»
16 ابريل 2026
هدف الذهاب يمنح أرسنال بطاقة نصف نهائي الأبطال
الرياضة
هدف الذهاب يمنح أرسنال بطاقة نصف نهائي الأبطال
16 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران
16 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
1100 يوم شاهدة على جريمة الجيش و«الإخوان» تجاه السودانيين
16 ابريل 2026
