«التنمية الأسرية» تزور كبار السن في «مستشفى طحنون بن محمد» بالعين

خلال زيارة أحد المرضى (من المصدر)
16 ابريل 2026 00:54

العين (الاتحاد)

نفّذت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة «زيارة واطمئنان» من خلال زيارة ميدانية لكبار المواطنين والمقيمين في مستشفى طحنون بن محمد الطبية بمدينة العين، بهدف الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتأتي مبادرة «زيارة واطمئنان» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية ضمن مبادرات «عام الأسرة»، تأكيداً على التزام المؤسسة بدورها في دعم كبار المواطنين والمقيمين وأُسرهم، وتعزيز التماسك الأُسَري، من خلال مبادرات نوعية تلبّي احتياجاتهم وتواكب متطلباتهم في مختلف الظروف.
وأكد عبدالله محمود المازمي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، مسؤول مبادرة «زيارة واطمئنان»: أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ زيارات ميدانية لكبار السن المصابين وأُسرهم، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية، ومتابعة احتياجاتهم عن قُرب، بما يعزّز التواصل المباشر معهم، ويضمن تقديم الدعم اللازم لهم.
وأشار إلى أن المبادرة تركّز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكبار المواطنين والمقيمين وأسرهم، بما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي ورفع معنوياتهم، ومساندتهم في التعامل مع التحديات التي تواجههم في كافة الظروف الطبيعية والاستثنائية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم وشعورهم بالأمان والاستقرار والطمأنينة.
وأضاف أن المبادرة تشمل أيضاً تقديم الإرشاد الأسري لمساندة الأسرة في التعامل مع آثار الأزمات بوعي ومرونة، وتمكينهم من احتواء كبار السن والتعامل مع احتياجاتهم بفاعلية وكفاءة، بما يسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ دور الأسرة في تقديم أفضل سبل الرعاية والدعم.
وأشار المازمي إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص باستمرار على مواصلة جهودها في دعم كبار المواطنين والمقيمين وأسرهم وتعزيز جودة حياتهم، وتمكين الأسر وتزويدها بالإرشادات والدعم اللازم، بما يسهم في توفير بيئة أسرية أكثر أماناً واستقراراً، وينعكس إيجاباً على رفاه كبار السن وجودة حياتهم.

