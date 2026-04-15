«شرطة أبوظبي» تنظم فعالية «فخورين بالإمارات وحصنتك باسم الله يا وطن»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، فعالية بعنوان «فخورين بالإمارات - حصنتك باسم الله يا وطن» في مركز ديرفيلدز مول التجاري بالشهامة، تعزيزاً لروح الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى أفراد المجتمع.

وأكد العميد الدكتور عبدالله يوسف السويدي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر الثقافة المرورية بأساليب مبتكرة وتفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع، من أطفال وشباب وعائلات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري والحد من الحوادث، وتعزيز أمن الطرق.