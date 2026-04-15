علوم الدار

خليفة بن محمد بن خالد: رفع العلم تعبير عن الفخر بالإنجازات وتجسيد لروح الاتحاد

خليفة بن محمد بن خالد: رفع العلم تعبير عن الفخر بالإنجازات وتجسيد لروح الاتحاد
16 ابريل 2026 00:54

أبوظبي (وام)

شاركت جمعية واجب التطوعية في مراسم رفع علم دولة الإمارات، أمس، ضمن حملة «فخورين بالإمارات».
ورفع معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، علم دولة الإمارات في مقر الجمعية بأبوظبي، بمشاركة أعضاء الجمعية والمتطوعين، إلى جانب شركاء الجمعية من وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والمركز الوطني للمناصحة.
وأكد معاليه أن هذه المبادرة تجسد القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها التلاحم والتكاتف، مشيراً إلى أن رفع علم الدولة في هذه المناسبة يعبر عن الاعتزاز بالوطن والولاء لقيادته، ويكرّس وحدة المجتمع. وشدد على أن تفاعل المتطوعين مع هذه المبادرات يعكس وعياً عميقاً بدورهم المحوري في خدمة المجتمع وتعزيز تماسكه، موضحاً أن رفع علم الدولة لا يقتصر على كونه ممارسة رمزية، بل يمثل تعبيراً حياً عن الفخر بالإنجازات الوطنية وتجسيداً لروح الاتحاد التي توحد أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، منوهاً بأهمية مشاركة المتطوعين في هذه المبادرة الوطنية باعتبارهم شركاء فاعلين في ترسيخ القيم وسفراء للولاء والانتماء وداعمين لمسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
كما أعرب معاليه عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة وكافة الفرق، لما يجسدونه من نموذج وطني مشرّف، بما يعكس جاهزية عالية وكفاءة مهنية وروحاً وطنية راسخة تعزز مسيرة التنمية وتدعم استدامة الإنجازات.

خليفة بن محمد بن خالد
الإمارات
خليفة بن محمد
جمعية واجب التطوعية
علم الإمارات
العلم الإماراتي
المجتمع الإماراتي
محمد بن راشد
جمعية واجب
