الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

تخريج الدفعة الثانية من برنامج المهنيين الاجتماعيين في دبي

16 ابريل 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين
«بيئة أبوظبي» تنفّذ توسّعات في مشروع تصنيف الغطاء النباتي الصحراوي

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، تخريج الدفعة الثانية من برنامج المهنيين الاجتماعيين لعام 2026، وذلك في مجلس الخوانيج، بعد استكمالهم متطلبات الترخيص المهني لمزاولة العمل في القطاع المجتمعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بتطوير رأس المال البشري في القطاع المجتمعي، ورفع جاهزية الكوادر المهنية لتقديم خدمات عالية الجودة تواكب التحولات الاجتماعية، وترسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المجتمعي. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز التزام المهنيين الجدد بتقديم خدمات اجتماعية ترتكز على أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، كما تعكس جهود الهيئة المستمرة في تنظيم الممارسة المهنية، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.
وفي هذه المناسبة، أكدت، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن أداء القسم يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير العمل المجتمعي في دبي، ويعكس التزام الهيئة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المجتمع.
وقالت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والخبرة، وقادرة على تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. ويمثل كل مهني اليوم إضافة نوعية لمنظومة العمل المجتمعي في الإمارة، ويعكس التزامنا المستمر بتطوير رأس المال البشري وبناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة».
وأضافت معاليها: «نعمل على تعزيز جاهزية المهنيين لمواكبة المتغيرات، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتقديم حلول مبتكرة تركز على الوقاية والتمكين المجتمعي، ويُعد الاستثمار في تأهيل وترخيص الكوادر المجتمعية ركيزة أساسية لبناء رأس مال اجتماعي قوي، يدعم مسيرة دبي التنموية».
وأسهم أداء القسم في ترخيص 49 مهنياً ضمن هذه الدفعة، ليصل إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي إلى 1109 مهنيين منذ إطلاق المبادرة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق منظومة الترخيص وتكاملها.
وتغطي هذه المنظومة 196 جهة حكومية و864 مؤسسة من القطاع العام، إلى جانب مشاركة 186 من الكوادر الوطنية، ما يعكس نجاح الهيئة في استثمار رأس المال البشري، ودعم حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المجتمعي.

آخر الأخبار
معدل الاستقبال يبدد حلم برشلونة في «الأبطال»
الرياضة
معدل الاستقبال يبدد حلم برشلونة في «الأبطال»
16 ابريل 2026
بايرن يطيح الريال مجدداً في «الأبطال»
الرياضة
بايرن يطيح الريال مجدداً في «الأبطال»
16 ابريل 2026
هدف الذهاب يمنح أرسنال بطاقة نصف نهائي الأبطال
الرياضة
هدف الذهاب يمنح أرسنال بطاقة نصف نهائي الأبطال
16 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران
16 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
1100 يوم شاهدة على جريمة الجيش و«الإخوان» تجاه السودانيين
16 ابريل 2026
